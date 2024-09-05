نتنياهو يقتل أسراه في غزة، والشارع الصهيوني يشتعل

العالم – إنقلاب الصورة

نتنياهو يقتل الأسرى حقيقة باتت واضحة أمام الرأي العام الصهيوني، وأمام كل العالم وإن الضغط العسكري الذي يتمسك به نتنياهو هو السبب الذي يؤدي إلى قتل الأسرى وهذا ما قالته المقاومة بشكل واضح على لسان حماس وكل فصائل المقاومة، الضغط العسكري يعني قتل الأسرى وهذا لا يريده نتنياهو، لا يريد أن يعود الأسرى احياء لأن الصفقة تعيدهم أحياء ونتنياهو لا يريد ذلك!

هذا هو نتنياهو، والعثور على جثث الأسرى الستة الصهاينة الذين أعادهم الجيش الصهيوني الى عائلاتهم، دفع بالكثير من الأجهزة الامنية والمؤسسات العسكرية والرأي العام الصهيوني إلى الإتهام الواضح لنتنياهو بأنه يعرقل صفقة التفاوض، وأنه لا يريد عودة الأسرى أحياء، والأكثر من ذلك جعل الكيان الإسرائيلي أمام حالة من الإضراب وحالة من الغضب الشديد الشامل، دفع بالبعض منهم إلى وصف ما يجري بأنه بمثابة إنهيار للمجتمع الصهيوني كما قال غانتس.

الشارع الصهيوني يشتعل.. حيث أن أكثر من نصف مليون متظاهر في كل الشوارع في المدن الرئيسية حمّلوا نتنياهو المسؤولية، وعبّروا عن غضبهم، هذا المشهد الذي شارك فيه الإتحاد العمّالي الصهيوني لأول مرة هو مؤشر خطير على ما يجري داخل الكيان الاسرائيلي، وأن هؤلاء جميعا ومن خلفهم أيضا حمّلوا نتنياهو المسؤولية كاملة عن حياة الأسرى الذي لا يريدهم نتنياهو بأي حال من الأحوال أن يعودوا أحياء، بل على العكس، ذهب نتنياهو إلى التعامل مع هؤلاء بالقمع وبكثير من الفظاظة والقوة، ما جعل الأمر أمام مسألة خطيرة وحساسة جدا، قال عنها نتنياهو المستعرض الفاشل بأن هؤلاء يخدمون مصالح حماس والمقاومة الفلسطينية.

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