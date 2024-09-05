الخميس ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٢:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الخارجية الإيراني: السلام والأمن والإستقرار الإقليمي ليست اولوية فحسب وإنما هي داعمة من دعامات أمننا القومي

الخميس ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٤٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :