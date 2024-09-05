الخميس ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤
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وزير الخارجية الإيراني: أي تهديد لوحدة أراضي جيراننا او اعادة ترسيم الحدود لا يمكن القبول به بالمرة وهو بمثابة خط أحمر بالنسبة لإيران

الخميس ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٤٩ بتوقيت غرينتش

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