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إندلاع النيران جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منزلا في حي الصبرة بغزة

الخميس ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

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