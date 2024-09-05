الخميس ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٣:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

سرايا القدس: مقاتلونا يخوضون اشتباكات ضارية مع الاحتلال بحي الهدف بجنين

الخميس ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:١٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :