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استشهاد فلسطيني واصابة آخرين اثر قصف للاحتلال على مخيم النصيرات وسط القطاع

الخميس ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:١٩ بتوقيت غرينتش

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