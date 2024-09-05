الخميس ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٤:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

المقاومة اللبنانية تستهدف التجهيزات التجسسية بموقع بركة ريشا للاحتلال

الخميس ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :