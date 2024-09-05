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الاحتلال يعتقل طفلا وشابين فلسطينيين من بلدة سلوان ومخيم شعفاط بالقدس المحتلة

الخميس ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٢ بتوقيت غرينتش

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