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استشهاد فلسطينيين اثنين واصابة آخرين بقصف للاحتلال على مخيم النصيرات

الخميس ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٧ بتوقيت غرينتش

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