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مصادر طبية بغزة: عدد شهداء القطاع منذ صباح اليوم بلغ 21 شهيدا

الخميس ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٤ بتوقيت غرينتش

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