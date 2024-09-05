بالفيديو.. حزب الله يزلزل مواقع الاحتلال بعشرات الصواريخ والمسيرات

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وأضاف مراسلنا نقلا عن إذاعة الاحتلال أنه قبل قليل نفذت المقاومة الاسلامية هجوما بالصواريخ ودوي انفجارات في منطقة الكوش وفسوطه في الجليل الغربي، موضحا أن صوت الانفجارات سمع دويها في بعض المواقع على تلال كفر شوبا ومزارع شبعا المحتلتين وهي انفجارات كبيرة ربما تكون ناتجة عن استهداف هذه المواقع بصواريخ بركان.

وتابع مراسلنا أن المقاومة الاسلامية في لبنان نفذت اكثر من عملية نوعية، وهجوم مركب أولا بالصواريخ التي انطلقت ثم باسراب المسيرات التي وصلت الى اهدافها وهي المقر المستحدث للواء 300 لقيادة اللواء الغربي جنوب ثكنة يعرا، بالاضافة الى راموت نفتالي وموقع المالكية التي ايضا هاجمتها المقاومة الاسلامية باسراب من المسيرات الانقضاضية بالاضافة الى مقر قيادة كتيبة السهل في بيت هلل في الجولان السوري المحتل اي بين كريات شمونه جنوب الجولان السوري المحتل باسراب من المسيرات الانقضاضية .

وأوضح مراسلنا أن هذه التطورات تاتي ردا على الاعتداءات الاسرائيليه لا سيما الغارات التي نفذتها ليل امس والتي بلغت ذروتها من خلال العديد من الغارات كثافتها وايضا رقعه استهدافها والنيران التي ايضا اندلعت من خلالها، وخاصة صباحا الغارة التي استهدفت بلدة كفرا قضاء صور وهي بلدة تبعد نسبيا اكثر من 15 الى 20 كيلومترا تقريبا عن الحدود اللبنانية الفلسطينية ما أدى الى ارتقاء شهيدا وجرح اخر.

وأضاف الطيران الحربي الاسرائيلي نفذ خلال هذا النهار ايضا طلعت جوية وغارات وهمية وهو خرق جدار الصوت لاكثر من مرة فوق المناطق الجنوبية.

والجدير ذكره أن جيش الاحتلال أحصى إطلاق حزب الله باتجاه الشمال نحو الف وثلاثمئة وسبع عمليات في شهر آب معتبرا أنه الشهر الأكثر توسعا في الشمال منذ بداية الحرب.