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الهلال الاحمر الفلسطيني: اصابة مواطن من بلدة حوارة بنابلس بعد تعرضه لاعتداء بالضرب من قبل الاحتلال

الخميس ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٢ بتوقيت غرينتش

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