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الاحتلال يحطم مركبة مدنية خلال عدوانه على حي السلام في طولكرم

الخميس ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٩ بتوقيت غرينتش

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