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بلدة الخضر في بيت لحم تشهد اندلاع مواجهات بين الاهالي وقوات الاحتلال

الخميس ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠١ بتوقيت غرينتش

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