مراسل العالم يكشف آخر مستجدات العدوان الصهيوني في غزة

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وأضاف مراسلنا أنه قبل لحظات تجدد القصف وعادت الغارات من قبل مدفعية الاحتلال وآالياته المتوغلة في المناطق الشرقية الجنوبية لمدينة غزة وحي الزيتون، هذه المناطق التي تمطرها قوات الاحتلال بالمدفعية بشكل عنيف وكثيف جدا، كما استهدف القصف بعدد من القذائف المدفعية محيط مدارسة شهداء حي الزيتون ومنطقة حي الزيتون وحي الصبرا وحي التفاح، اضافة الى مناطق محيط الكلية الجامعية وشارع الثمانية وهذه المناطق تتعرض للقصف بشكل كثيف جدا من قبل آليات جيش الاحتلال المتوغلة، وسقط نتيجة هذه الاستهدافات البرية والجوية عدد من الشهداء والجرحى.

وأوضح مراسلنا أن المحافظة الوسطى تشهد ايضا عمليات قصف للمناطق الشمالية بشكل عنيف اضافة الى استهداف قبل لحظات لمخيم البريج من قبل المدفعية الاسرائيلية والطائرات الحربية الاسرائيلية وارتقاء شهيد وعدد من الاصابات جرى نقلهم الى مستشقى شهداء الاقصى ويتم التعامل معهم من قبل الطواقم الطبية.

وفي خانيونس تابع مراسلنا تسود حالة من الهدوء بعد القصف العنيف الذي تعرضت له المناطق الشرقية من المدينة منذ ساعات الصباح وحتى الظهيرة، بالاضافة الى المناطق الغربية التي تعرضت لقصف عنيف من الطيران والزوارق الاسرائيلية.

وفي رفح الواقعة اقصى جنوب القطاع أضاف مراسلنا أنه لم يتوقف قصف الاحتلال الاسرائيلي والذي شمل نسفا لمربعات سكنية من قبل آليات الاحتلال المتوغلة جنوب القطاع وعمليات الاستهداف مركزة من الطائرات الحربية لمجموعات المواطنين في شمال وشرق رفح التي تم انتشال عدد من الشهداء صباح اليوم وعدد من الاصابات جراء استهدافهم من قبل جيش الاحتلال الصهيوني.

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