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المستوطنون يخرجون مجددا بتظاهرة في "تل ابيب" للمطالبة بابرام صفقة تبادل

الخميس ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:١٢ بتوقيت غرينتش

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