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الجبهة الشعبية: استمرار الاحتلال بعدوانه على غزة والضفة الغربية يعكس مخططا لابادة الفلسطينيين

الخميس ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:١٧ بتوقيت غرينتش

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