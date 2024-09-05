شاهد: الاحتلال الصهيوني يواصل مجازره المروعة في غزة

العالم - فلسطين

أمعان في قتل الفلسطينيين كل يوم.. هذا ما يقوم به كيان الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

طيران الاحتلال ومدفعيته زادا من وتيرة استهداف شمالي القطاع، حيث استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا للفلسطينيين في محيط مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا. كما انتشلت طواقم الدفاع المدني أشلاء عدد من الشهداء والمصابين بعد قصف طيران الاحتلال منزلا قرب مفترق العباس غربي مدينة غزة.

وفي جنوب القطاع، شن الطيران الإسرائيلي غارة على عدة منازل في المناطق الشرقية لمدينة خانيونس. أما في الوسط، فقد استشهد فلسطيني وجرح عدد آخرون جراء استهداف الاحتلال شقة سكنية بالمخيم الجديد في النصيرات. وكان وسط القطاع قد شهد مجزرة دامية بعد استهداف الاحتلال لخيم النازحين قرب مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح.

ومنذ ما يقرب من أحد عشر شهرا، منعت وسائل الإعلام الدولية من دخول غزة والإبلاغ عن الأزمة الإنسانية وتأثيرات الحرب على القطاع. هذا ما أعلنته منظمة الأونروا في أحدث تعليق لها عن العدوان في القطاع.

بدورها، حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الوضع الإنساني في القطاع حيث اعتبرته يتجاوز الكارثة، وأعلنت أن أكثر من مليون شخص جنوب ووسط غزة لم يتلقوا حصصا غذائية منذ بداية أغسطس الماضي.

أما منظمة اليونيسف، فقد أعلنت أن أكثر من خمسين ألف طفل في غزة يعانون من سوء التغذية الحاد ويحتاجون علاجا فوريا.

فيما دعت منظمة العفو الدولية إلى التحقيق مع جيش الاحتلال الإسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم حرب تتمثل في التدمير العشوائي والعقاب الجماعي خلال توسيع المنطقة العازلة على طول شرقي قطاع غزة.

ميدانيا، استهدفت كتائب القسام دبابة إسرائيلية من نوع 'ميركافا' بعبوة 'شواظ' في حي الزيتون بمدينة غزة شمالي قطاع غزة.