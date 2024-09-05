الخميس ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤
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انطلاق تظاهرة اخرى في القدس المحتلة للمطالبة بابرام صفقة تبادل

الخميس ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٦ بتوقيت غرينتش

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