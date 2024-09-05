بالفيديو: القوات الأوكرانية تفشل في هزيمة روسيا استراتيجيا في كورسك !

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قال الرئيس الروسي فلاديمير إن القوات العسكرية الموجودة في مقاطعة كورسك تمكنت من السيطرة على الوضع الذي بدأ يستقر مع تراجع القوات الأوكرانية التي فشلت في هزيمة روسيا استراتيجيا حسب تصريحاته وأن الجيش الأوكراني تكبد خسائر في وقت حقق فيه الجيش الروسي تقدما في اتجاه بوكروفسك الاستراتيجي بأوكرانيا.

وقال بوتين إن الهدف الرئيسي لروسيا هو السيطرة على منطقة دونباس الأوكرانية، مؤكدا في الوقت ذاته أن الجيش الروسي يدفع القوات الأوكرانية إلى التراجع من منطقة كورسك مشيرا الى أن دخول أوكرانيا إلى كورسك جعل تقدم موسكو في شرق أوكرانيا أسرع

بوتين اعلن استعداده لإجراء مفاوضات مع كييف على أساس المحادثات التي عقدت في ربيع العام الفين واثنين وعشرين، إذا طلبت أوكرانيا ذلك، بينما كانت موسكو تستبعد أي نقاش على خلفية الهجوم الأوكراني على منطقة كورسك.

في المقابل قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده ستحتفظ بالمناطق الروسية التي سيطرت عليها مؤخرا كجزء من خطة لإنهاء الحرب وأضاف أنه سيعرض خطته على شركائه الدوليين

وردا على طلب زيلنسكي من واشنطن تقديم صواريخ لأوكرانيا يمكن استخدامها في مقاتلات 'إف ستة عشر' لضرب العمق الروسي قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن الولايات المتحدة تعرف جيدا أين هي خطوط روسيا الحمراء، ويجب عليها ألا تستهزئ بهذا الأمر.

وفي آخر التطورات الميدانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدة زافيتنوي في مقاطعة دونيتسك، كما أعلنت الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت سبع طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعات بريانسك وبيلغورود وكورسك، إضافة لاعتراض صاروخ من طراز أولخا.

الحرب في أوكرانيا

بوتين يؤكد استقرار أوضاع كورسك ويجدد استعداده للمفاوضات مع كييف

زيلينسكي: سنحتفظ بالمناطق الروسية التي سيطرنا عليها كخطة لإنهاء الحرب

القوات الروسية تعلن السيطرة على بلدة جديدة في دونيتسك