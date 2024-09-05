بالفيديو: تظاهرات تعم نيويورك وعواصم أوروبية لوقف العدوان على غزة

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احتجاجا على استمرار الحرب على غزة؛ تنتفض العواصم الغربية للتنديد بالجرائم الاسرائيلية بحق الفلسطينيين حيث تطالب بوقفها وانهاء الاحتلال على الفور

ودعا متظاهرون في ساحة يونيون سكوير في نيويورك وشوارع المدينة لوقف الحرب والإبادة على قطاع غزة، تزامنا مع يوم عيد العمال في الولايات المتحدة. وطالب المتظاهرون بوقف الدعم والتسليح الأميركي ليكان الاحتلال الاسرائيلي.

كما شهدت جامعة جورج تاون بالعاصمة الأميركية واشنطن في أول أيام العام الدراسي الجديد مظاهرة احتجاجا على استمرار الحرب الإسرائيلية في غزة.

ورفع الطلاب لافتات تطالب بوقف الحرب والدعم الأميركي لتل ابيب، مؤكدين تمسكهم بمواصلة الاحتجاجات حتى الاستجابة لمطالبهم.

وبدأت جامعات أمريكية باتخاذ إجراءات أكثر صرامة في العام الدراسي الجديد في أعقاب الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين التي انطلقت من جامعة كولومبيا منتصف إبريل/نيسان الماضي، وامتدت إلى كثير من الجامعات حول العالم.

كذلك اعتقلت الشرطة الدانماركية عددا من الطلاب الذين شاركوا في احتجاجات مؤيدة لفلسطين طالبوا فيها بقطع العلاقات مع جميع المؤسسات التعليمية التي ترتبط بالاحتلال، في حين شهدت جامعات ومدن أوروبية أخرى مظاهرات تطالب بوقف الحرب على قطاع غزة وتصعيد الاحتلال عملياته في الضفة الغربية.

وفي أستراليا، تظاهر عدد من طلاب جامعة موناش في ملبورن، مرددين شعارات مناهضة للاحتلال الإسرائيلي، وهتفوا بالحرية لفلسطين.

وفي فرنسا، تظاهر ناشطون في احتجاجا على قرار المحافظ بمنع التظاهرات والفعاليات التضامنية مع غزة،

وفي ألمانيا، نظم محتجون اعتصاما، وسط العاصمة برلين تحت شعار 'أوقفوا حرب الإبادة في غزة وتهويد المسجد الأقصى' .

وفي النرويج، نظم ناشطون داعمون لفلسطين احتجاجا بالعاصمة أوسلو، للتنديد بمجازر الاحتلال في غزة واقتحاماته المستمرة للضفة الغربية.