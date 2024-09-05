مواجهات بین الشرطة الاسرائيلية والمتظاهرين في تل ابيب+فيديو

العالم-الاحتلال

وفي هذا السياق, أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس, بخروج الاف المتظاهرين في تل أبيب, إلى الشوارع, متجهين إلى مقر قيادة جيش الاحتلال, للمطالبة بإبرام صفقة لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس.

وأوضحت صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية، أن مجموعة من المتظاهرين حملوا 27 نعشًا وهميًا، تمثل 27 اسيرا قُتلوا في الأسر في غزة.

وتأتي هذه التظاهرات في بداية ليلة خامسة على التوالي من الاحتجاجات بعد أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الأحد أنه استعاد جثث ستة إسرائيليين في أيدي حماس قُتلوا قبل أيام.