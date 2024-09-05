الخميس ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٦:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

طيران الاحتلال يشن غارة على بلدتي مروحين وعيتا الشعب في الجنوب اللبناني

الخميس ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :