جيش الاحتلال: حزب الله أطلق خلال شهر آب 1307 صواريخ حو الشمال

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بالمسيرات والصواريخ والقذائف المدفعية والأسلحة الصاروخية والمناسبة..ردت المقاومة على تمادي الاحتلال في اعتداءاته على القرى الجنوبية اللبنانية مستهدفة بأسراب من المسيرات الانقضاضية المقر المستحدث للواء الغربي 300 جنوب ثكنة يعرا وأماكن ‏استقرار وتموضع ضباطه وجنوده ومقر قيادة ‏كتيبة السهل ‏في ثكنة بيت هلل وأصابت أهدافها بدقة.

كذلك شنت المقاومة هجوما مركبا بسرب من المسيرات وصواريخ الكاتيوشا على ‏ثكنة راموت نفتالي محققة إصابات مؤكدة.واستهدفت تجمعا لجنود الاحتلال في تلة الطيحات ومواقع المالكية وحانيتا‏ ورويسات العلم ‏في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة والتجهيزات ‏التجسسية في موقع بركة ريشا وأصابت جميعها إصابات مباشرة.‏



جيش الاحتلال اعترف بانفجار طائرة بدون طيار في منطقة يعرا بالجليل الغربي وبحدوث أضرار داخل مستوطنة راموت نفتالي بالجليل الأعلى عقب سقوط عدة صواريخ داخل المستوطنة. وأحصى جيش الاحتلال إطلاق حزب الله نحو الشمال أكثر من الف وثلاثمئة وسبع عمليات في شهر آب أي بمعدل أكثر من أربعين عملية إطلاق يوميا معتبرا أنه الشهر الأكثر توسعا في الشمال منذ بداية الحرب.ونفى مراسل إذاعة الجيش صحة ما يقوله الأخير حول أن ذلك يعود لعملية الرد التي قام بها الحزب مبينا أنه يوم الخميس فقط أطلق الحزب مئة وخمسة عشر صاروخا ولم يقتل منه قيادي واحد.

‏رئيس بلدية مستوطنة 'كريات شمونة قال إنه عندما تنتهي الحرب لن يكون لدى الكثيرين منزلا كي يعودوا إليه متسائلا عن مدى ابقائهم فيما وصفه بالواقع الوهمي. وتحت عنوان انهيار نفسي يخيم على مستوطني الشمال خلال طوفان الأقصى..كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية عن وصول عدد المستوطنين الذين يطلبون علاجا نفسيا الى أكثر من أربعة آلاف وأربعمئة وذلك مع دخول المزيد والمزيد من المستوطنات في الشمال إلى خط النار مشيرة الى إنشاء نحو واحد وخمسين مركز علاج نفسي جديد. أما صحيفة 'معاريف' العبرية فاعتبرت ان الحزب يواصل تذكير حكومة الاحتلال بأنه منذ فترة طويلة حول منطقة الجليل الى ساحة لنيرانه.