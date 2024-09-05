الخميس ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٦:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

تظاهرات واسعة في "تل ابيب" للمطالبة بابرام صفقة تبادل اسرى

الخميس ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:١٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :