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طيران الاحتلال يشن غارة على بلدة بليدا في الجنوب اللبناني

الخميس ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٠ بتوقيت غرينتش

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