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وزير الخارجية البحريني يعرب لنظيره الإيراني عن امله بالرقي بمستوى الحوار السياسي المشترك بين البلدين خلال المرحلة الحالية

الخميس ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٥ بتوقيت غرينتش

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