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مقاومون يسقطون طائرة مسيّرة للإحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس

الخميس ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٢٥ بتوقيت غرينتش

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