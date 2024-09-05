متظاهرون صهاينة يشعلون النار في احتجاجات ضد نتنياهو

العالم-الاحتلال

وأضرم المحتجون النيران خلال التظاهرة وهتفوا مطالبين رئيس وزراء الاحتلال بإبرام صفقة التبادل واستعادة الأسرى من قطاع غزة.

وتصاعدت الانتقادات ضد بنيامين نتنياهو، وراحت تحمله مسؤولية مقتل المحتجزين الصهاينة الستة لدى حركة حماس، الذين عُثر على جثثهم داخل نفق في منطقة رفح جنوبي قطاع غزة.

وجاء ذلك بعد أن أعلن جيش الاحتلال وجهاز أمن "الشاباك" العثور على جثث 6 أسرى صهاينة من قطاع غزة وهم: كرمل غات، وعدين يروشلمي، وهيرش غولدبرغ بولين، وألكسندر لوبانوف، والموغ ساروسي، وضابط الصف أوري دانينو.

وقد أثار ذلك انتقادات لاستراتيجية إدارة بايدن في وقف إطلاق النار في غزة وزاد من الضغوط على نتنياهو من قبل الصهاينة لإعادة الأسرى المتبقين إلى منازلهم.

وفي السياق ذاته، هاجم المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن ومنافسته كامالا هاريس مؤكدا أن أيديهما ملطخة بالدماء بسبب مقتل ستة أسرى صهاينة من ضمنهم مواطن أمريكي.

ومن جانبه، أكد القيادي في حركة حماس عزت الرشق أن "من يتحمل مسؤولية موت الأسرى لدى المقاومة هو الاحتلال الذي يصر على مواصلة حرب الإبادة الجماعية والتهرب من الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، والإدارة الأمريكية بسبب انحيازها ودعمها وشراكتها في هذا العدوان".

وشدد الرشق على أن "الأسرى قتلوا بالقصف الصهيوني"، مضيفا أن حماس "كانت حريصة أكثر من (الرئيس الأمريكي) جو بايدن على حياة الأسرى لديها، ولهذا وافقت على مقترحه بخصوص الهدنة، بينما رفضها نتنياهو".