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6 شهداء ومصابون بقصف طائرات الإحتلال منزلا جنوب شرق مدينة غزة

الخميس ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٢٢ بتوقيت غرينتش

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