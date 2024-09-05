تونس.. الإفراج عن مرشح للرئاسة بعد 24 ساعة من صدور بطاقة إيداع بالسجن في حقه

العالم-تونس

والأربعاء 4 سبتمبر 2024 أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة بطاقة إيداع بالسجن في حق العياشي الزمال من أجل "شبهات افتعال التزكيات الخاصة بالانتخابات الرئاسية صحبة أحد أعضاء حملته الانتخابية مع تعيين جلسة لمحاكمتهما أمام المجلس الجناحي الصيفي يوم الخميس".

وخلال جلسة الخميس طلب فريق الدفاع عن الزمال تأخير النظر في ملف القضية إلى موعد لاحق لإعداد وسائل الدفاع مع تقديم مطلب إفراج في حقه.

يذكر أن الحرس الوطني بطبربة كان قد أوقف العياشي الزمال يوم الاثنين وذلك بعد الاستماع إليه بخصوص شكايات تعلّقت بافتعال التزكيات الخاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية.

يذكر أن الزمال كان ضمن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية القادمة، والتي تضم أيضا الرئيس الحالي قيس سعيد، والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي.