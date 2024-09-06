الاردن: أي محاولة لتهجير الفلسطينيين باتجاه الأردن بمثابة إعلان حرب

العالم-الاردن

وأضاف الصفدي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك أن الوقت حان كي تقوم ألمانيا بواجبها الدولي والإنساني وتفرض عقوبات على "إسرائيل".

وقال: "لن نرسل جنودنا ليكونوا أهدافا بصراع لم يحسم ومن يريد السلام عليه أن يبحث عن جذوره".

وتابع الصفدي أنه إذا قطعت الكهرباء عن مخيمات اللجوء نتيجة انقطاع الدعم فلن نستطيع أن نوفر الكهرباء لهم.

وأكد أن ألمانيا "سباقة في الضغط من أجل تطبيق القانون الدولي والإنساني، ومكانة ألمانيا وقيمها تفرض عليها اتخاذ خطوات واضحة بشأن فرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية والمسؤولين الذين يبثون ثقافة الكراهية ويحرضون على القتل ويبررون قتل الأبرياء ويدفعون المنطقة نحو التصعيد".

وقال": "آن الوقت لألمانيا لاتخاذ خطوات منسجمة مع المواقف الألمانية التاريخية والقانون الدولي الإنساني، وأن تفرض عقوبات على إسرائيل؛ لأنه من الواضح أن نتنياهو لم يستمع لمجلس الأمن والجمعية العامة ومحكمة العدل ونُصح أصدقائه في الغرب".

ورأى وزير الخارجية الأردني أن "التصعيد سيستمر إذا لم يواجه نتنياهو تبعات لما يقوم به من تدمير لحاضر ومستقبل المنطقة".

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية تتركز في مدن جنين وطولكرم.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية يوم الخميس ارتفاع عدد الشهداء جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية إلى 691، بالإضافة إلى 5700 جريح.