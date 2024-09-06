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مصادر فلسطينية: 22 شهيدا وشهيدة حصيلة عدوان الإحتلال الذي استمر 10 أيام على جنين ومخيمها وريفها

الخميس ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٥١ بتوقيت غرينتش

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