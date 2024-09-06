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6 شهداء جراء استهداف الإحتلال منزلا في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة

الجمعة ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:١٩ بتوقيت غرينتش

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