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الإعلام الإسرائيلي عن مسؤولين أمنيين: سنعود لجنين قريبا فالعملية في شمال الضفة لم تتوقف

الجمعة ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٢ بتوقيت غرينتش

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