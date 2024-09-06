انقلاب نتنياهو على صفقة بايدن والعدوان المفتوح

العالم – مع الحدث

ماذا عن إعلان واشنطن أنها تدرس طلبا لعقد اتفاق مع حماس لا يشمل اسرائيل ولذات الوقت تتواصل مع الوسطاء والجانب الاسرائيلي لدفع المفاوضات قدما فيما حماس ترفض العودة الى نقطة صفر؟

هل إصرار نتنياهو على البقاء في فيلادلفيا يكشف عن مشكلة مع أجهزته الامنية والعسكرية ويلبي ما يريد من بن غفير واسموتريتش؟

وما تفسير زيارة رئيس الاركان المصري المفاجئة للحدود مع غزة حيث القوات المكلفة لتأمين معبر رفح؟

ماذا عن تصاعد عمليات الاحتلال في مدن ومخيمات شمال الضفة وجنوبها دون وجود أفق لنهايتها؟

هذه الأسئلة كانت أبرز محاور النقاش في أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يبث على شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في لبنان هيثم عبده والباحث السياسي سهيل خليلية.

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