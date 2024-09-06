باراك: نتنياهو كذّاب ويجب الاحتجاج حتى إسقاط حكومته

العالم - الاحتلال

باراك اعترف في معرض حديثه أن كيان الاحتلال لم يحقق أي إنجاز في العدوان الجاري على قطاع غزة منذ تشرين الأول (أكتوبر) المنصرم، داعيا لإسقاط نتنياهو من سدة الحكم، لأنه الإنسان الأول والأخير عن فشل أكتوبر، وهو الفشل الأكثر آلما في تاريخ الكيان ، وأيضا لأنه هو المسؤول عن الإخفاق في إدارة الحرب، كما قال.

وأوضح باراك، أن نتنياهو يكذب في كل ما يتعلق بمحور فيلادلفيا، مشددا على أن 80 بالمائة من عمليات التهريب من مصر إلى قطاع غزة، تتم عن طريق معبر رفح، مكررا أن نتنياهو إنسان كذاب، وأن محور فيلادلفيا لا يشكل خطرا على قائد حركة (حماس)، يحيى السنوار، بل ما يشكل خطرا عليه هو إيجاد هيئة عوضا عن (حماس) لحكم قطاع غزة، على حد تعبيره.

علاوة على ما جاء أعلاه، دعا باراك المستوطنين في الكيان إلى العصيان المدني القانوني، لافتا إلى أنه يتحتم على قادة المعارضة أن يعقدوا مؤتمرا صحافيا مشتركا، ويدعون المستوطنين إلى الإضراب العام في جميع مرافق الكيان، مشددا على أن حركة الاحتجاج يجب أن تستمر حتى إسقاط حكومة نتنياهو القانونية، ولكن غير الشرعية، والتي تخرق القوانين بشكل منهجي كل يوم، ويتعين على الجميع العمل سوية، قبل أن يكون متأخرا.

إلى ذلك، أفاد مراسل الشؤون العسكرية في إذاعة جيش الاحتلال دورون كدوش أن معطيات جهاز الأمن العام (الشاباك) أظهرت أن شهر آب (أغسطس) هو الشهر الأكثر إطلاقا للصواريخ نحو الشمال منذ بداية الحرب، إذ أطلقت 1307 مقذوفات باتجاه المستوطنات خلاله، بمعدل متوسط بلغ أكثر من 40 صاروخا في اليوم.

وبحسب كدوش، في الشهر الأخير طرأ ارتفاع بنسبة 20 بالمائة قياسا بالشهر الذي سبقه، وأكثر ب 4 مرات من شهر كانون الثاني، أي أن منحى التصاعد واضح، على ما نقله عن محافل وازنة بالمؤسسة الأمنية الإسرائيلية.

وخلص إلى القول إن الصورة الواضحة التي تتجلى في المعطيات هي أن الشمال هو الضفدع الذي ينضج في الماء الساخن، وهذا الماء يغلي بشدة.

إلى ذلك، قال رئيس بلدية كريات شمونة (الخالصة)، أفيحاي شتيرن، لموقع (YNET) العبري إن حكومة نتنياهو هددت وما زالت تهدد بإعادة لبنان إلى العصر الحجري، ولكن عمليا، نحن الذين عدنا إلى العصر الحجري.