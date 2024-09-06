شاهد.. سير حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في خانيونس

العالم - مراسلون

وقال مراسل العالم في خانيونس إن حملة التطعيم تهدف إلى تطعيم الأطفال في جنوب القطاع والأطفال النازحين في المخيمات ومدارس ومراكز الإيواء في المنطقة المجاورة لمستشفى ناصر.

وأضاف، أن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة بدأت في مرحلتها الأولى في المناطق والمحافظة الوسطى، وانتقلت الآن إلى مرحلتها الثانية في جنوب القطاع. ومن المقرر أن تستمر الحملة في مرحلتها الثالثة في شمال القطاع خلال الأيام القادمة.

وتأتي هذه الجهود في إطار مكافحة انتشار فيروس شلل الأطفال وضمان تلقيح أكبر عدد ممكن من الأطفال في القطاع، وسط دعم وتعاون من الجهات الصحية والمجتمعية.

ميدانيا.. يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي قصف مختلف مناطق قطاع غزة، ما ادى الى سقوط المزيد من الشهداء والجرحى.

ففي مدينة غزة، استشهد ثلاثة واصيب خمسة في قصف استهدف منزلا بحي الصبرة، كما استشهد ستة واصيب آخرون في مناطق مختلفة بحي الزيتون. فيما استشهدت فلسطينية وابنتها في حي تل الهوى.

وطال القصف الاسرائيلي وسط مدينة خانيونس ما ادى الى اصابة عدد من الفلسطينيين، ونسف الاحتلال مباني سكنية غرب مدينة رفح، فيما اطلقت آلياته الرصاص الحي باتجاه خيام النازحين قرب القرية السويدية جنوب غربي المدينة.

