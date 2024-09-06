'الأونروا' تتحدث عن الأسبوع الأكثر دموية لفلسطينيين الضفة

العالم - فلسطين المحتلة

وأضافت الوكالة الأممية، في منشور على حسابها عبر منصة إكس، الخميس "مع استمرار الحرب في غزة تتزايد أعمال العنف والدمار في الضفة الغربية كل ساعة، وهذا أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف الآن".

وشددت على أن "الأسبوع الماضي هو الأكثر دموية للمدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ نوفمبر الماضي، حيث قُتل العديد من الأشخاص، بينهم 7 أطفال".

وبموازاة عدوانه على غزة التي بدأت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته وصعّد المستعمرون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، ما أسفر عن استشهاد 691 مواطنا فلسطينيا، وإصابة نحو 5 آلاف و700، واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و400، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.

وفي إطار هذا التصعيد، بدأ جيش الاحتلال، في 28 أغسطس/ آب الماضي، عدوانا على شمال الضفة تعد "الأوسع" منذ عام 2002، أسفرت حتى الخميس عن مقتل 39 مواطنا، وإصابة 150 آخرين، واعتقال العشرات، وفق أرقام رسمية فلسطينية.

وبينما شمل العدوان في بدايته مدينتي جنين وطولكرم ومخيماتهما ومخيم الفارعة قرب طوباس، ما زال متواصلا في جنين وطولكرم.