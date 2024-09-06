شاهد.. جيش الاحتلال ينسحب من جنين .. هل يعود مرة أخرى؟

العالم - مراسلون

وقالت مراسلة العالم في جنين إن العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم جنين خلفت دمارًا هائلًا في البنية التحتية، حيث جرفت قوات الاحتلال عددًا من الشوارع الرئيسية ودمرت ممتلكات المواطنين وسط المدينة.

وأضافت، أن جرافات تابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية وبلدية مدينة جنين تعمل على إعادة تأهيل الشوارع الرئيسية التي تضررت جراء هذه العملية.

وأسفرت العملية عن استشهاد 21 فلسطينيًا في مدينة ومخيم وقرى جنين، فيما وصف جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه العملية بأنها الأكبر منذ سنوات عديدة.

وأشار مراسلة العالم إلى أن جيش الاحتلال كان قد اتخذ من عدة منازل وأحياء في مخيم جنين نقاطًا عسكرية داخل المخيم.

ورغن انسحاب القوات الاسرائيلية من مخيم جنين إلا أن الإعلام العبري أعلن صباح اليوم الجمعة أن عملية "مخيمات صيفية" لم تنتهِ بعد، وأن جيش الاحتلال سيعاود اقتحام مخيم جنين ومخيمات أخرى في الضفة الغربية.

وقالت مراسلة العالم إن اليوم الجمعة سيتم تشييع عدد من الشهداء داخل مدينة جنين، بعد أن ظلوا لأيام طويلة في ثلاجات الموتى في المدن المجاورة، نظرًا لعدم قدرة الإسعاف الفلسطيني على نقلهم إلى مستشفى جنين بسبب الحصار المستمر لعشرة أيام متتالية.

وأوضحت مراسلة العالم أن من بين الشهداء الذين سيتم تشييعهم اليوم محمد الزبيدي ومحمد أبو زاغة، بالإضافة إلى شهداء آخرين قتلهم جيش الاحتلال.

ويحاول سكان جنين اليوم الجمعة إعادة الحياة إلى المدينة والمخيم بعد أن دمر جيش الاحتلال العديد من المنازل والممتلكات والشوارع.

يذكر أن جيش الاحتلال كان قد فجر أمس ما وصفه بأنه نفق أسفل منزل في حي الدمج، قريبًا من مسجد الأنصار.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن قوات جيش الاحتلال انسحبت بشكل كامل من مخيم جنين، دون تأكيدات رسمية.



وأفاد شهود عيان بأن آليات الاحتلال انسحبت من جنين، وسبق ذلك اطلاق جيش الاحتلال النار بكثافة في عدد من أحياء المخيم. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة خمسة فلسطينيين جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم بالضرب عند حاجز الجلمة شمالي المدينة. بالمقابل استهدف مقاومون فلسطينيون قوات الاحتلال بعبوة ناسفة في مخيم جنين. في غضون ذلك واصل جيش الاحتلال اقتحام مدن وبلدات الضفة الغربية بما في ذلك بيت لحم وعناتا وأريحا ورام الله ونابلس.