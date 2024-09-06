واشنطن تؤكد استمرار مفاوضات وقف اطلاق النار في غزة

العالم - خاص بالعالم

لا تزال مفاوضات وقف اطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الاسرى بين تل أبيب وحركة حماس تراوح مكانها في ظل عرقلة رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو المضي قدما بهذه المفاوضات المتعثرة.

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أكد ان مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة تواجه قضايا حرجة.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: واشنطن منخرطة في محادثات نشطة مع شركائها في قطر ومصر للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بغزة وتم التوافق على تسعين بالمئة من الاتفاق لكن لا تزال هناك قضايا حرجة وأمور عالقة من واجب الطرفين التوصل لاتفاق بشأنها ونحن بصدد طرح المزيد من الأفكار على طاولة المفاوضات خلال الأيام المقبلة.

مستشار الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي أشار إلى إن اتصالات يقودها المنسق الأميركي لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك تجري مع كل من قطر ومصر والكيان الإسرائيلي للدفع قدما بمفاوضات صفقة تبادل الأسرى، فيما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إنها تعمل عن كثب على صفقة لوقف إطلاق النار في غزة تتضمن قوات لحفظ السلام دون مشاركة قوات أميركية.

محادثات لا يشارك فيها رئيس الموساد الاسرائيلي ديفيد برنياع، بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، بل يديرها من جانب الاحتلال وزير مقرب من نتنياهو الذي نفى كافة التقارير بشأن التوصل لاتفاق.

وقال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: هذه التقارير غير دقيقة .. هناك قصّة أو رواية تدور حول وجود صفقة لكنها رواية كاذبة فحماس لا توافق على أي شيء. لا على ممرّ فيلادلفيا، ولا على مفاتيح تبادل الأسرى ولا على أي شيء.

بالمقابل أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خليل الحية تمسك الحركة بمقترح الرئيس الأميركي جو بايدن لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى وطالب واشنطن بالتخلي عما اعتبره الانحياز الأعمى للاحتلال وطالب بممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته وإلزامهم بما تم التوافق عليه سابقا.