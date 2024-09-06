الجمعة ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٦:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال منزلا في تل الهوى جنوبي غرب غزة

الجمعة ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :