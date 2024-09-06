فيديو حصري: الدفاع المدني في غزة يحول البلاستيك إلى وقود!

العالم - مراسلون

ورصد كاميرا العالم من مقر الدفاع المدني في شمال قطاع غزة عملية تدوير البلاستيك إلى وقود، وقال مراسل العالم إن مقر الدفاع المدني تعرض للقصف والتدمير عدة مرات من قبل قوات الاحتلال. ولكن اليوم تحول المقر تحول إلى مركز لتجمع نقاط الدفاع المدني في المنطقة، حيث تحاول الطواقم عبر وسائل بدائية التغلب على مشكلة نقص الوقود التي أدت في كثير من الأحيان إلى تعطل عمل الدفاع المدني والسيارات الأخرى.

وتقوم طواقم الدفاع المدني بتجميع البلاستيك المتناثر في شوارع القطاع إثر القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع بطرق بدائية وجهود ذاتية. وتحوله إلى وقود لتشغيل مركباتها ومعداتها. يأتي هذا الابتكار في ظل نقص الوقود الذي يعاني منه القطاع نتيجة الحصار الإسرائيلي الخانق و المستمر.

وقال مدير الدفاع المدني في شمال قطاع غزة العميد أحمد كحلوت لمراسل العالم: "كان من المفترض أن يتم تزويد الدفاع المدني بالوقود اللازم والمعدات والإمكانيات، ولكن للأسف، لم تتواصل أي جهة أو مؤسسة دولية لدعمهم أو توفير الاحتياجات المطلوبة لأكثر من 330 يومًا".

وأضاف، أنه في ظل هذا العدوان المستمر على شعبنا، اضطر الدفاع المدني إلى القيام بهذه العملية الصعبة والشاقة والخطرة لإعادة تدوير البلاستيك لإنتاج السولار لتشغيل معداته".





هذه العملية البدائية والشاقة تعكس حالة الإبداع الفلسطيني في التغلب على العقبات التي تضعها سلطات الاحتلال أمام الفلسطينيين جراء استمرار العدوان المستمر على قطاع غزة.

هذا الابتكار ليس فقط حلاً لمشكلة نقص الوقود، بل هو أيضًا إشارة إلى قدرة الشعب الفلسطيني على التكيف والإبداع في مواجهة التحديات.