حرب الإبادة والحصاد المر في اليوم 335 للعدوان على غزة

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، شملت الإحصاءات نتائج عدوان الاحتلال الى مساء أمس الخميس، اليوم (335) على حرب الإبادة الجماعية، مبينة أن الاحتلال ارتكب (3,556) مجزرة أسفرت عن (50,878) شهيداً ومفقوداً.

وذكرت أن العدوان أسفر عن (40,878) شهيدا وصلوا إلى المستشفيات، في حين هناك 10 آلاف مفقود.

وفيما يلي أبرز النتائج الأخرى:

▪ (16,715) شهيداً من الأطفال.

▪ (115) طفلاً رضيعاً وُلِدوا واستشهدوا في حرب الإبادة الجماعية.

▪ (36) استشهدوا نتيجة المجاعة.

▪ (11,308) شهيدة من النساء.

▪ (885) شهيداً من الطواقم الطبية.

▪ (82) شهيداً من الدفاع المدني.

▪ (172) شهيداً من الصحفيين.

▪ (7) مقابر جماعية أقامها الاحتلال داخل المستشفيات.

▪ (520) شهيداً تم انتشالهم من 7 مقابر جماعية داخل المستشفيات.

▪ (94,454) جريحاً ومُصاباً.

▪ (69%) من الضَّحايا هم من الأطفال والنساء.

▪ (178) مركزاً للإيواء استهدفها الاحتلال “الإسرائيلي”.

▪ (17,000) طفل يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما.

▪ (3,500) طفل معرّضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء.

▪ (121) يوماً على إغلاق جميع معابر قطاع غزة.

▪ (12,000) جريح بحاجة للسفر للعلاج في الخارج.

▪ (10,000) مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة للعلاج.

▪ (3,000) مريض بأمراض مختلفة يحتاجون للعلاج في الخارج.

▪ (1,737,524) مصاباً بأمراض معدية نتيجة النزوح.

▪ (71,338) حالة عدوى التهابات كبد وبائي بسبب النزوح.

▪ (60,000) سيدة حامل تقريبا مُعرَّضة للخطر لانعدام الرعاية الصحية.

▪ (350,000) مريض مزمن في خطر بسبب منع إدخال الأدوية.

▪ (5,000) معتقل من قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية.

▪ (310) حالات اعتقال من الكوادر الصحية.

▪ (36) حالة اعتقال صحفيين ممن عُرفت أسماؤهم.

▪ (2) مليون نازح في قطاع غزة.

▪ (200) مقرٍ حكوميٍ دمرها الاحتلال.

▪ (123) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل كلي.

▪ (335) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل جزئي.

▪ (110) علماء وأساتذة جامعات وباحثين أعدمهم الاحتلال.

▪ (610) مساجد دمرها الاحتلال بشكل كلي.

▪ (214) مسجداً دمرها الاحتلال بشكل جزئي.

▪ (3) كنائس استهدفها ودمرها الاحتلال.

▪ (150,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال كلياً.

▪ (80,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال غير صالحة للسكن.

▪ (200,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئياً.

▪ (82,000) طن متفجرات ألقاها الاحتلال على قطاع غزة.

▪ (34) مستشفى أخرجها الاحتلال عن الخدمة.

▪ (80) مركزاً صحياً أخرجه الاحتلال عن الخدمة.

▪ (162) مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال.

▪ (131) سيارة إسعاف استهدفها الاحتلال.

▪ (206) مواقع أثرية وتراثية دمرها الاحتلال.

▪ (3,130) كيلو متر أطوال شبكات الكهرباء دمرها الاحتلال.

▪ (34) منشأة وملعباً وصالة رياضية دمرها الاحتلال.

▪ (700) بئر مياه دمرها الاحتلال وأخرجها عن الخدمة.

▪ (33) مليار دولار الخسائر الأولية المباشرة لحرب الإبادة الجماعية.

