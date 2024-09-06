الجمعة ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٤
١١:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

اصابة مواطن فلسطيني بمواجهات مع قوات الاحتلال في جبل صبيح بنابلس

الجمعة ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٤٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :