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طيران الاحتلال يشن غارة على اطراف بلدة عيترون في الجنوب اللبناني

الجمعة ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٤٧ بتوقيت غرينتش

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