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شهيدان وإصابات في قصف الاحتلال منزلا في منطقة العلمي شمال القطاع

الجمعة ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٣٨ بتوقيت غرينتش

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