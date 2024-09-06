شاهد حصيلة ضحايا العدوان الأخير على مخيمات الضفة الغربية!

العالم – خاص بالعالم

لم يقتل جيش الاحتلال المقاومين فقط كما روج في إعلامه العبري، بل قتل مدنيين ومقاومين واحتجز جثامين خمسة شهداء ادعى أنهم من ابرز المطلوبين لديه.

أما المقاومين في مخيم جنين فيقولون أن جيش الاحتلال لم يحقق أهدافاً في العملية التي أطلق عليها مخيمات صيفية.



وقال مقاوم: نقول لأهل غزة والمقاومة نحن جاهزون.. ونقول لأهل المخيم انتم الحاضنة الشعبية وانتم منا، ومهما حدث فالحاضنة الشعبية معنا".

أهالي مخيم جنين الذين صمدوا خلال حصار دام لعشرة ايام في المخيم، يقولون إن مخطط التهجير لن يتم وإنهم لن يتركوا المخيم بأي ثمن كان.

تفجير منازل وقتل مدنيين وتدمير ممتلكات وبنى تحيتة على نظاق واسع، ابرز نتائج العدوان الاسرائيلي على مخيمات الضفة الغربية، ويقول الاحتلال بأن هذه العملية لم تنتهِ وأن لها جولات أخرى لاحقا

لم ينهِ الاحتلال الاسرائيلي عمليته العسكرية في مخيم جنين ومخيمات الضفة الغربية، ويقول ان له عودة إلى هذه المخيمات ولكن اعادة هذه العمليات في مخيمات الضفة يدل على فشل كل العمليات السابقة.

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