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اليونيسف: أكثر من 50 ألف طفل في غزة يعانون من سوء التغذية الحاد

الجمعة ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:١٥ بتوقيت غرينتش

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