غزة ثانية.. تعليقات نشطاء التواصل عن الضفة الغربية

العالم - نقطة تواصل

دخلت الولايات المتحدة الأمريكية شريكًا كبيرًا للاحتلال الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة، حيث زودته بكل ما يحتاج إليه من دعم عسكري وسياسي وإعلامي، ومنعت عنه أي إجراءات دولية لمحاسبته على جرائمه. لم تعترض الولايات المتحدة على أعماله العدائية في الضفة الغربية، بل إنها منحته الضوء الأخضر لتنفيذ أوسع عملية عسكرية في القطاع.

باشر الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الهمجي على الضفة الغربية على وقع تهديدات سموتيريش بتدمير الضفة وتحويل مدنها إلى أنقاض كغزة. حول الاحتلال الضفة إلى منطقة قتال بضغط منه لإفراغ المخيمات من أبنائها، وجعل مناطقهم غير صالحة للعيش عبر تجريف الشوارع وأعمال القتل والاعتقال. لقد أضحت الضفة الغربية غزة ثانية. هذه الأوضاع المأساوية أغضبت رواد منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، فتداولوا المنشورات ومقاطع الفيديو والعديد من الهاشتاغات، وكان أبرزها #الضفة_الغربية الذي يحظى بتفاعل كثيف، إضافة إلى #غزة_ثانية.